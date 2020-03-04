Нужно поднять показатели по гуглспиду. Хотя бы 70 - мобильная, 80 - пк http://by-full.ru/ (opencart 2.3)
Корректировка работы фильтра в интернет-магазине шин на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин шин и дисков работает на движке Wordpress. Есть некоторые неточности в работе фильтра вывода товаров. Нужно подкорректировать его работу
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