Корректировка работы фильтра в интернет-магазине шин на Wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки259 просмотров
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Интернет-магазин шин и дисков работает на движке Wordpress. Есть некоторые неточности в работе фильтра вывода товаров. Нужно подкорректировать его работу 

WordPress
4 года назад
RezinaRun
Юра 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад