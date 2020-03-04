Доброго времени суток, нужен парсинг товаров c макретплейса в интернет магазин на 1C-Битрикс. Учитывайте что у сайта интеграция с базой 1C, ничего не должно сломаться:) Также сайт на данный момент является работающим. Парсинг должен проходить в автоматическом режиме, ...
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Нужен интернет магазин, который будет выглядеть не дешево и современно, а так же иметь весь стандартный функционал обычного интернет магазина. Наполнением я буду заниматься сам. Цена договорная, (300-400$)
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