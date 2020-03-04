Поставить на сайт (на битриксе) версию "старт" вместо "Малый бизнес"

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок275 просмотров
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Задача: поставить на сайт bukva5.ru (на битриксе) новый битрикс версии «старт», вместо текущей версии «малый бизнес».

Ничего из интернет-магазина на сайте по сути нет. Есть только всплывающие формы обратной связи, и вот форма «оформить заказ» как здесь: https://bukva5.ru/katalog/bukvy-obyomnye/ — с форм приходит письмо на почту.

4 года назад
fedorovao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад