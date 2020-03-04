Поставить на сайт (на битриксе) версию "старт" вместо "Малый бизнес"

Добрый день. Нужна консультация для выбора между Opencart & Wordpress. Основная задача: привязка магазина через API к существующей CRM. Может кто уже решал этот вопрос с API и может предложить готвое решение. Выгрузка продуктов Обновление цен Контроль склада Сбор заказов в CRM В ...