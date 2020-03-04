Разработчик по prestashop 1.7 (Доработки на постоянную основу)

Задача: поставить на сайт [url=http://bukva5.ru/]bukva5.ru[/url] (на битриксе) новый битрикс версии «старт», вместо текущей версии «малый бизнес». Ничего из интернет-магазина на сайте по сути нет. Есть только всплывающие формы обратной связи, и вот форма «оформить заказ» как здесь: [url=https://bukva5.ru/katalog/bukvy-obyomnye/]https://bukva5.ru/katalog/bukvy-obyomnye/[/url] — с форм приходит письмо ...