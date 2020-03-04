Сайт интернет-магазин на базе Joomla+VirtueMart или Wordpress+WooComme

Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок365 просмотров
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Требуется создать сайт интернет-магазин на базе Joomla+VirtueMart или Wordpress+WooCommers. Пример сайта: http://corpsnab.com/ Дизайн готов, нужна верстка. Срок 14 дней. Кто готов оставляйте ссылки на свое портфолио с магазинами. Предлагайте свою цену. Исполнитель получит полное ТЗ.

WordPressJoomlaVirtuemart
4 года назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад