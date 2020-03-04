Создание интернет магазина на WordPress!

$75
Интернет-магазиныЗакрыт19 заявок357 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет-магазин уже немного сделан, нужно внести правки, Вся инфа есть готовая, фото, текста, цены и т.п) Нужно только технически все выгрузить! Все плагины подключены! Woocommerсe также подключен, добавлено половина товаров, нужно все технически доделать! 

Сроки до 15 марта! То есть еще 1,5 недели!

WordPress
4 года назад
guest_15796160877692
4 года в сервисе
Был
3 года назад