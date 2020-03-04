Разработаю сайт, интернет-магазин, лендинг.

Интернет-магазин уже немного сделан, нужно внести правки, Вся инфа есть готовая, фото, текста, цены и т.п) Нужно только технически все выгрузить! Все плагины подключены! Woocommerсe также подключен, добавлено половина товаров, нужно все технически доделать! Сроки до ...