Разработаю сайт, интернет-магазин, лендинг.

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок185 просмотров
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1. создание: блогов, интернет-магазинов, лонгридов.

2. подключение: платежной системы, домена, аналитики и CRM.

3. работа с анимацией.

3. запуск и аналитика рекламы в Вконтакте и Инстаграм.

Работаю в Tilda.

Срок выполнения заказа составляет от 3 до 7 дней.

ЦЕНЫ:

-Создание подписанного лендинга - от 4 000 р.

-Создание продающего лендинга - от 5 000 р.

-Многостраничный сайт - от 8 000 р.

-Интернет-магазин - от 10 000 р.

4 года назад
na-troyan
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад