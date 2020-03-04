Разработаю сайт, интернет-магазин, лендинг.

Требуется создать сайт интернет-магазин на базе Joomla+VirtueMart или Wordpress+WooCommers. Пример сайта: [url=http://corpsnab.com/]http://corpsnab.com/[/url] Дизайн готов, нужна верстка. Срок 14 дней. Кто готов оставляйте ссылки на свое портфолио с магазинами. Предлагайте свою цену. Исполнитель получит полное ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. создание: блогов, интернет-магазинов, лонгридов.
2. подключение: платежной системы, домена, аналитики и CRM.
3. работа с анимацией.
3. запуск и аналитика рекламы в Вконтакте и Инстаграм.
Работаю в Tilda.
Срок выполнения заказа составляет от 3 до 7 дней.
ЦЕНЫ:
-Создание подписанного лендинга - от 4 000 р.
-Создание продающего лендинга - от 5 000 р.
-Многостраничный сайт - от 8 000 р.
-Интернет-магазин - от 10 000 р.
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