Верстка сайта

Алексей - отличный специалист! Очень рекомендую. То, что нам пытались сделать больше двух недель и не сделали нормально в итоге - Алексей сделал меньше чем за 5 дней. Очень профессионально, четко, красиво, и главное, вовремя. Спасибо за отличную работу!