Верстка сайта

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Завершен61 заявка2884 просмотра

Требуется сверстать данный макет: www.figma.com/file/6pgEMd... 12-13 страниц. Отдельно мобильной версии нет, но нужно некая свободная адаптация данного макета под мобилки, это будет обсуждаться дополнительно. Способ реализации на ваш выбор. sketch. Заранее благодарен.

Есть некоторое количество svg графики. Детели здесь:

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYozOkZKbU55NOch80rAG3aR8GS1YUJLA9V

Node.jsSketch
5 лет назад
amakarovsky
Александр 
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Выбранный исполнитель

TequiIa
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5 лет назад
$200
10 дней
Алексей - отличный специалист! Очень рекомендую. То, что нам пытались сделать больше двух недель и не сделали нормально в итоге - Алексей сделал меньше чем за 5 дней. Очень профессионально, четко, красиво, и главное, вовремя. Спасибо за отличную работу!
Классный проект, отличный заказчик, в общем говоря всё на высоте, всем рекомендую !

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