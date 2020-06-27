Битрикс верстка корректировки гит

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки726 просмотров

Сразу скажу, что много говнокода как по функционалу так и по верстке. Но сайт довести до ума надо. Предлагайте цены и сроки

Выбранному исполнителю, отправлю приглашение в гит

5 лет назад
liliana2
Елена 
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Дмитрий
 
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