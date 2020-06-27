Задача: Покажу где, на страницах таких как https://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-kia/ внести ряд изменений (перенести блок, добавить блок Содержание со ссылками на подзаголовки страницы, главный заголовок страницы сделать, чтобы был h1 и еще несколько маленьких ...
Битрикс верстка корректировки гит
Сразу скажу, что много говнокода как по функционалу так и по верстке. Но сайт довести до ума надо. Предлагайте цены и сроки
Выбранному исполнителю, отправлю приглашение в гит
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