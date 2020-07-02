Сверстать и адаптировать готовый макет в PSD (лендинг)

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Завершен61 заявка816 просмотров

Добрый день)

Необходимо сверстать лендинг по готовому макету и выполнить адаптацию.

Кто заинтересован скину макет в ЛС. 

5 лет назад
TrifonovAlex
Алексей 
32 года
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Squdward13
Илья 
25 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
$15
3 дня
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