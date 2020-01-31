TrifonovAlex

Добрый день) Необходимо сверстать лендинг по готовому макету и выполнить адаптацию. Кто заинтересован скину макет в ЛС.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Необходимо доработать (поправить) рабочий код авторизации на майл.ру по логину и паролю. - а именно восстановить возможность авторизации по полученным cookie при авторизации.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Здравствуйте. Требуется выполнить адаптивную вёрстку по готовому макету используя красивый код, без ошибок. В макете присутствуют анимации.Завершен4 года назад
Здравствуйте. Необходимо выполнить адаптивную вёрстку 2х страниц. Главной и дополнительной. Сами макеты выполнены в формате psd, выглядят так: [url=https://imgur.com/a/Z7JE5iz]https://imgur.com/a/Z7JE5iz[/url] Адаптацию выполнить по Вашему усмотрению, всё что горизонтально, сделать вертикально. Добавить анимационные эффекты, в виде появляющегося текста и т.п ...Закрыт4 года назад
Всем привет, необходимо сверстать по макету дизайнера (скрин покажу в лс, кто захочет взяться) тз примерное такое: 1. Лендинг (макет не сложный) 2. Анимации простые 3. Слайдеры с услугами 4. Слайдер отзывы 5. Адаптация под мобилкуЗавершен4 года назад