TrifonovAlex

Алексей TrifonovAlex

 
30 летРоссия/Зерноград
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Squdward13
Илья 
23 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сверстать и адаптировать готовый макет в PSD (лендинг)
Очень приятный , вежливый человек Всегда был на связи. Задачу поставил четко , Оплата была произведена сразу. Очень рекомендую
Закончили проект. Всё сделано отлично, недочёты очень быстро исправлены. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
FedorovNikita
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Вёрстка сайта по готовому макету
Однозначно рекомендую этого заказчика! Очень понятные задания и требования Заказчик был всегда на связи, что обеспечило приятную работу) Оплата была произведена без замедлений и лишних вопросов) Отличный заказчик!)
Заказ выполнен в срок, без подводных камней, всё качественно и без ошибок. Никита ответственный исполнитель, к критике и правкам относится с пониманием. Рекомендую к сотрудничеству! --- Спасибо!
Ответный отзыв
Innod
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Разработать сайт (по макету) вёрстка с адаптацией
Отличный заказчик, всегда был на связи, излагал свои мысли четко и понятно, с ним приятно общаться, прислушивался к моему мнению. Я остался рад сотрудничеству)
Ответственный и компетентный исполнитель. Задачу выполнил без проблем. Все мои "хотелки" и исправления терпеливо устранял, предлагал свою точку зрения. Работой остался доволен! Рекомендую! Роман, спасибо!
Ответный отзыв