Доверстать проект по Figma

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок408 просмотров

https://www.figma.com/file/QQcCfoFB5OIWPn7BqldUjZ/?????-(Copy)?node-id=0:1 макеты с всплывающими окнами.

Прикрепил исходник вёрстки

Срок 2-3 дня 

FigmaNode.js
5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maksimkoshman
Максим 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
2 дня
Escrow
Спасибо, всё качественно и в срок.
Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Александр
 
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