Копия сайта и настройка обратной формы

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Закрыт4 заявки385 просмотров

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Скопировать и сделать форму. + Удалить лишнее.  Работа бывает часто, ищу 1 и на долго.

ценники не ломайте....

5 лет назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Павел
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Артём
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад