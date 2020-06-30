Требуется сделать верстку https://www.figma.com/file/SFUWzfreTvt4sBsx7RnvAe/%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8?node-id=0%3A1 Использовать БЭМ нейминг классов, scss, pug, все максимально четко и правильно. Адаптив нарисован только на мобильные устройства, но нужно адаптировать под все основные экраны. Текстовые блоки ...
Копия сайта и настройка обратной формы
https://www.xn----7sbhkbaphyf5aqidpd.com/
Скопировать и сделать форму. + Удалить лишнее. Работа бывает часто, ищу 1 и на долго.
ценники не ломайте....
Заявки фрилансеров
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