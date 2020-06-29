Сделать верстку из Figma

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок1053 просмотра

Требуется сделать верстку https://www.figma.com/file/SFUWzfreTvt4sBsx7RnvAe/%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8?node-id=0%3A1

Использовать БЭМ нейминг классов, scss, pug, все максимально четко и правильно. Адаптив нарисован только на мобильные устройства, но нужно адаптировать под все основные экраны.

Текстовые блоки статей и user generated content (UGC) должны верстаться чистой разметкой пренебрегая правилами БЭМ. например блок с контентом новости/статьи или комментария пользователя который будет выводиться из админки должен содержать чистые теги p, ul, li, blockquote, а не p.article-text__paragraph (наследование от родителя .article-content или .comment__body)

Вопросы если имеются можем обсудить.

Из необычного - на главной есть таймер https://yadi.sk/i/x6tgLbFp5c1dwg - он должен работать как тут https://clck.ru/PLhx5 (тоже на главной)

FigmaNode.jsSCSS
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