Верстка сайта

Уже около 5 месяцев занимаюсь версткой, решил, что пришло время перейти на фриланс. Ищу человека, который поможет решить возникающие вопросы и поделиться мелкими заказами, которые вам не нужны или не интересны. Об оплате договоримся.

В верстке использую библиотеки jquery и bootstrap.

C CSS использую препроцессор SASS.

JS нет никаких проблем, в изучении еще реакт