Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок1477 просмотров

Уже около 5 месяцев занимаюсь версткой, решил, что пришло время перейти на фриланс. Ищу человека, который поможет решить возникающие вопросы и поделиться мелкими заказами, которые вам не нужны или не интересны. Об оплате договоримся.

В верстке использую библиотеки jquery и bootstrap.

C CSS использую препроцессор SASS.

JS нет никаких проблем, в изучении еще реакт

BootstrapCSSJavaScriptjQuerySASS
5 лет назад
guest_15935074430191
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Яросла
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад