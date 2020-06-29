Добавить зуминг картинки в карточку товара Opencart 3

На сайте Opencart 3 в карточке товара http://test33.vsemesta.net/dlya-lica/detskij-krem-dlya-lica-i-tela-lacouvee-biato-baby-cream/ при клике на большом фото нужна возможность увеличить (приблизить) чтобы рассмотреть детали - вот как тут http://test1.moytop.by/novaya777/kostyli-i-trosti/sanitarnye-tovary/korobki-peredach/akpp/detskij-tort-masha-i-medved

Бюджет примерно 500р, рассмотрю заявку и с вашей с ценой, сроки 1-2 дня.

Оплата Яндекс или Вебмани по факту или сделка.

Хочу сделать это максимально коротким скриптом, чтобы не сильно влияло на скорость, в том числе Page Speed. То есть не хотелось бы ради одной такой фишки грузить библиотеку в 200кб )) Естественно, другой функционал повредиться не должен.

Кнопка увеличения и уменьшения - иконки из fontawesome (грузится в шаблоне).

Если менять надо файлы cms, то делать всё модификатором, если файлы шаблона - то можно править напрямую. Важно обязательно потом сообщить, что и где менялось.