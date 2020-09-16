Sosipart

Роман Федоров Sosipart

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фрилансер с опытом. Если я могу что-то сделать для вас - обращайтесь.

Навыки:

Html/Css верстка,

Js програмирование(jQuery, Node, Немного React),

MQL4/5, Wordpress.

О себе:

До глубины души люблю програмирование, процесс его изучения и написания кода. Так же около пяти лет занимаюсь трейдингом(5 лет - бинарные опционы, последний год  больше криптобиржа.) В тематике трейдинга могу вам помочь без какой-либо платы. Пишите, я отвечу на вопросы и направлю на человека, который за спасибо толковые вещи говорит. Надеюсь мое с вами сотрудничество будет приятно и продуктивно для обоих сторон, УДАЧИ!

JavascriptWordPressHTMLCSSjQueryReact.js