Фрилансер с опытом. Если я могу что-то сделать для вас - обращайтесь.
Навыки:
Html/Css верстка,
Js програмирование(jQuery, Node, Немного React),
MQL4/5, Wordpress.
О себе:
До глубины души люблю програмирование, процесс его изучения и написания кода. Так же около пяти лет занимаюсь трейдингом(5 лет - бинарные опционы, последний год больше криптобиржа.) В тематике трейдинга могу вам помочь без какой-либо платы. Пишите, я отвечу на вопросы и направлю на человека, который за спасибо толковые вещи говорит. Надеюсь мое с вами сотрудничество будет приятно и продуктивно для обоих сторон, УДАЧИ!
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