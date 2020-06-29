Верстка лендинга с посадкой на ВП

$85
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок856 просмотров

Необходимо сверстать лендинг по имеющемуся макету с посадкой на Вордпресс. В админке сделать удобным редактирование контента (текст+загрузка картинок)

Тех задание и пожелания описаны в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=as6abdvTXSQ 

Обязательные требования: опыт в верстке от 3 лет

Бюджет 6000 р.

Срок 4-5 дней.

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