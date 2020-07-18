Сделать правки верстки по проекту CMS Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок626 просмотров

Сделать правки верстки по проекту CMS Wordpress

Сайт сверстан и запрограммирован на Wordpress. Есть ряд несоответствий макетов и верстки - нужно устранить недочеты

Макеты

https://www.figma.com/file/zjKI8oEICo8p1zKB200QDn/Kreonit-Ok?node-id=0%3A1

Список ошибок

https://docs.google.com/document/d/1pvy1JZ8rxqT8WasUgnp80zLLA3kIxz2dN4NBPOZgdCk/edit

Node.jsWordPress
5 лет назад
gratta
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Выбранный исполнитель

mikulincz
Сергей 
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5 лет назад
$30
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Escrow
Очень понравилось работать с Сергеем. Сразу понял задачу и быстро все сделал. Все замечания вносились оперативно. Благодарю за работу!
Все прошло хорошо, Валерий умеет четко поставить задачу. Рекомендую.

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