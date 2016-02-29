Нарисовать картинку для инструкции

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка133 просмотра

Нарисовать картинку для интимной инструкции. 

9 лет назад
vojack01
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Все отлично. Сделано суперски. Рекомендую. Будем сотрудничать дальше
Очень было приятно работать с данным заказчиком! Задание четкое и понятное. Человек приятен в общении. Уже второй раз сотрудничаю с Артемом, буду обязательно работать еще. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад