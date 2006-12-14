lexesv

Александр lexesv

 
41 годУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Большой опыт в разработке веб приложений, администрировании Linux серверов.

1. Программирование на Golang;

дополнительные знания функций:

- регулярные выражения

- базы данных

- и др.

2. Программирование на PHP;

дополнительные знания функций:

- CURL

- регулярные выражения

- базы данных

- и др.

3. Разработка баз данных для MySQL, PostgreSQL, Sqlite

4. Разработка сайтов и веб приложений с использованием AJAX

PHPMySQLPostgreSQLLinuxAjaxSQLite
Отзывы заказчиков
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
17 лет назад
Разработка движка сайта по продаже ПО
Сделано быстро и качественно. Отличное понимание задания.
Отличный заказчик. Всегда даёт нормальные разьяснения к заданиям. Никаких пробоем с оплатой. Очень рад сотрудничеству с ним. Надеюсь будем работать и дальше.
Ответный отзыв
schpon
Вадим 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Скрипт мониторинга HYIP ошибка MySQL
Отличная работа. Всем советую. Александр хорошо ориентируется в PHP и MSQL. Лично мой заказ был сделан за 20 минут. Огромное спасибо!
Рекомендую
Ответный отзыв
Morozik06
Роман 
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
17 лет назад
Помощь с MySQL
Класный программер! Много знает. Всё делает быстро. Десяти балов мало. Короче всем рекомендую!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Система наполнения базы данных софт-каталога
Качественная и быстрая работа. Очень доволен. Будем сотрудничать и дальше.
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#611