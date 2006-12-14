Большой опыт в разработке веб приложений, администрировании Linux серверов.
1. Программирование на Golang;
дополнительные знания функций:
- регулярные выражения
- базы данных
- и др.
2. Программирование на PHP;
дополнительные знания функций:
- CURL
- регулярные выражения
- базы данных
- и др.
3. Разработка баз данных для MySQL, PostgreSQL, Sqlite
4. Разработка сайтов и веб приложений с использованием AJAX
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
17 лет назад
Сделано быстро и качественно. Отличное понимание задания.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда даёт нормальные разьяснения к заданиям. Никаких пробоем с оплатой. Очень рад сотрудничеству с ним. Надеюсь будем работать и дальше.
$10
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа. Всем советую. Александр хорошо ориентируется в PHP и MSQL. Лично мой заказ был сделан за 20 минут. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую
$30
10 баллов
17 лет назад
Класный программер! Много знает. Всё делает быстро. Десяти балов мало. Короче всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$50
10 баллов
17 лет назад
Качественная и быстрая работа. Очень доволен. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
Веб-программирование
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#611