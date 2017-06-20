Интеграция интернет-магазина с сервисом онлайн-касс

$1500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок212 просмотров
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Требуется реализовать качественную интеграцию самописного интернет-магазина на PHP с сервисом касс "АТОЛ Онлайн". После оплаты каждого заказа скрипт интернет-магазина должен отправлять данные для формирования чека в "АТОЛ Онлайн". При этом весь остальной код по возможности меняться не должен.

Основные требования к исполнителю:

- Отличное знание PHP, JS и MySQL

- Наличие реализованных на PHP проектов

Плюсом будет опыт работы с платёжными системами.

Работа только по официальному договору. Возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.

7 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад