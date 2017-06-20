Добрый день Вот такая задача https://yadi.sk/d/5cMv7XUl3MHJEK
Интеграция интернет-магазина с сервисом онлайн-касс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать качественную интеграцию самописного интернет-магазина на PHP с сервисом касс "АТОЛ Онлайн". После оплаты каждого заказа скрипт интернет-магазина должен отправлять данные для формирования чека в "АТОЛ Онлайн". При этом весь остальной код по возможности меняться не должен.
Основные требования к исполнителю:
- Отличное знание PHP, JS и MySQL
- Наличие реализованных на PHP проектов
Плюсом будет опыт работы с платёжными системами.
Работа только по официальному договору. Возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.
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