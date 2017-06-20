Сделать парсер для интернет магазина

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок282 просмотра
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Требуется сделать прасер для сайта http://keramix-crimea.ru (ocStore 1.5.4) с сайта magbo....ru. В виде скрипта или модуля. Смысл в том чтобы слить товары но с возможностью просмотра и выбора

7 лет назад
Stels010
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад