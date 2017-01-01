Разыскивается фанат платформы Joomla

В отклике укажите опыт вашей работы с данным движком и реализованные проекты.Необходима доработать готовый шаблон до желаемого результата.Задачи по проекту будут ставиться по-этапно по мере необходимости и будут касаться, как frontend и backend.Например, первая задача: исправить шаблон карточки товара, т.к. не правильно применяются стили и убрать дублирующий шаблон в админке.Время выполнения в течении дня цена 500 руб.