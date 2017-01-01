Доработать интернет эквайринг уже фукционирущий на сайте

Веб-программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать интернет эквайринг уже фукционирущий на сайте под управлением UMI CMS. Эквайер внес изменения в api, нужно адаптировать приложение на сайте под новые требования.  

В существующем варианте нет обратной связи с эквайером, в результате чего не работает логирование, редирект на страницу информирующую о результатах транзакции и передача результата транзакции в api бухгалтерской программы. 

Всю необходимую документацию вышлю. Срок реализации 3 дня.

Примерную стоимость работы в личку

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв