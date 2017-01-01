Необходимо доработать интернет эквайринг уже фукционирущий на сайте под управлением UMI CMS. Эквайер внес изменения в api, нужно адаптировать приложение на сайте под новые требования.

В существующем варианте нет обратной связи с эквайером, в результате чего не работает логирование, редирект на страницу информирующую о результатах транзакции и передача результата транзакции в api бухгалтерской программы.

Всю необходимую документацию вышлю. Срок реализации 3 дня.

Примерную стоимость работы в личку