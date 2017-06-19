Доработка коробочной версии Bitrix24

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

После обновления коробки Битрикс перестал работать разработанный ранее функционал: 

-прокрутка ленты 

-индивидуальные отчеты 

-ограничение на отмечание времени сверх лимита 

-пропало ограничение на постановку задач сверх планового времени и без тега 

-изсенить состав меню 

Возможно будут другие задачи, важно внести изменения так, чтобы портал можно было обновлять далее. 

Интересует долгосрочное сотрудничество по продуктам Битиркс.  

Обязателен опыт работы с корпоративным порталом в коробке.

7 лет назад
D0nGustavo
Артем 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Cпeциалиcт пo Zabbix

    несколько зaдач  1) настроить в шaблoне и мониторинге vmware oтобрaжение cвoбoдногo места нa датacторax в esxi  2) наcтpoить мoнитоpинг peйдов (Intel Rapid Storage нa ОС Windows, LSI нa vmware)  3) нaстрoить мoнитoринг хаcпoв (ключи 1с – алaдины и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пaрcинг caйтoв чеpeз Content Downloader

    Tрeбуeтcя cпaрсить информацию o прогpaммaх oбучения нa сaйте зapубeжнoгo унивeрcитетa. Прeдостaвим ссылки на cтpаницы cо cпискaми прoгpaмм, кoтopыe требуeтcя пapcить, a также образец зaпoлнения инфopмации в формaте csv  Работать нужнo чepeз пpогpамму Content Downloader:  1. вы настpаиваетe ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки ModX Revo

    Есть сайт на ModX Revo. На нем выводятся две таблицы. Нужно сделать фильтры по таблицам с множественным выбором. Как тут  https://s.mail.ru/FY1F/NRBEWH8cH

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Платежный шлюз PayPal (C#)

    $100

    Приветствую, колеги! Нужен человек который имеет опыт работы с PayPal API, или же умеет хорошо читать документацию, понимать ее. Задача:  Создать платежный шлюз. Это не обычная интеграция по приему патежей. Пользователю нашего сервиса , необходимо дать возможность использовать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать парсер под Google с распознаванием капчи

    Нужен парсер результатов поиска в Google на php с использованием проксей и распознаванием капч. Что хочу получить: 1 php файл в котором будет реализован класс с методом parse принимающий 3 параметра: - url вида https://www.google.com/search?q=Eyelash%20extensions%20Alachua&amp;hl=en&amp;source=hp&amp;gl=us&amp;pws=0&amp;num=100 - proxy в формате https://login:password@ip:port - ключ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсинг гео Яндекс.Карты

    $70

    Привет   Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта  [url=https://yandex.ru/maps]https://yandex.ru/maps[/url] по 15 городам Казахстана.   Спарсить нужно и сохранить в нужном формате.   Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие работы. Выбирать будем исходя из сроков ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка на сайте Joomla + Joomshopping

    Как сейчас все устроено: В товаре есть N фото и их названий - http://joxi.ru/BA0RK55SJRa0pm?d=1 На сайте они выводяться - http://joxi.ru/VrwM6EEIO0QBw2?d=1 Как нужно: Нужно добавить сюда textarea - http://joxi.ru/Q2K0azzh4p7zeA?d=1 . В него мы будем писать HTML код, чтобы на сайте этот код отображался ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализация ТЗ по частичной переделке сайта

    Сайт на HTML, необходимо будет.  http://www.septik.in/1. Адаптивно сверстать и настроить (удалить/изменить поля) формы отправки/заявки.  2. Сделать (сверстать) сайт адаптивным.  3. Ускорить загрузку сайта. Оптимизировать сайт за счёт обработки фото и оптимизации вёрстки и скриптов.  4. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад