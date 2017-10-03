Написать парсер под Google с распознаванием капчи

Нужен парсер результатов поиска в Google на php с использованием проксей и распознаванием капч.

Что хочу получить:

1 php файл в котором будет реализован класс с методом parse принимающий 3 параметра:

- url вида https://www.google.com/search?q=Eyelash%20extensions%20Alachua&hl=en&source=hp&gl=us&pws=0&num=100

- proxy в формате https://login:password@ip:port

- ключ к antigate в формате sfe3j345345k34kjjjjj43kj5j435345j35kj

Если прокся не заблокирована - метод возвращает страницу с результатами поиска

Если прокся заблокирована - делаем запрос на antigate, распознаем капчу и возвращаем страницу с результатами поиска

Цена/сроки?

Отдельно рассмотрю реализацию механизма парсинга гугла без ввода капч, по аналогии с тем, как это работает в обычных браузерах.