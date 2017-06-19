Желательна пoлная эмуляция бpаузeрa. Mногопoточная рабoта программы. Пoддеpжкa пpокcи Socks5. Подpoбнoе теx зaдaние пo кoнтактaм. Бюджeт по договореннoсти. Более все подробно, обсудим с кандидатом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как сейчас все устроено:
В товаре есть N фото и их названий - http://joxi.ru/BA0RK55SJRa0pm?d=1
На сайте они выводяться - http://joxi.ru/VrwM6EEIO0QBw2?d=1
Как нужно:
Нужно добавить сюда textarea - http://joxi.ru/Q2K0azzh4p7zeA?d=1 . В него мы будем писать HTML код, чтобы на сайте этот код отображался в всплывающем окне при наведении на превью - http://joxi.ru/Q2K0azzh4p7zeA?d=1
Если в textarea ничего не заполнена - то соответственно такое всплывающее окно и не появляется.
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