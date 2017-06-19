Пaрcинг caйтoв чеpeз Content Downloader

Как сейчас все устроено: В товаре есть N фото и их названий - http://joxi.ru/BA0RK55SJRa0pm?d=1 На сайте они выводяться - http://joxi.ru/VrwM6EEIO0QBw2?d=1 Как нужно: Нужно добавить сюда textarea - http://joxi.ru/Q2K0azzh4p7zeA?d=1 . В него мы будем писать HTML код, чтобы на сайте этот код отображался ...