Парсинг гео Яндекс.Карты

$70
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Привет

 

Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта  https://yandex.ru/maps по 15 городам Казахстана.

 

Спарсить нужно и сохранить в нужном формате.

 

Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие работы. Выбирать будем исходя из сроков и цены. Более подробное ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1ITHCyZB-vgI4-MozTf-qhmLz0bIbLly4L4bLlp4rcaE/edit

7 лет назад
mcjanik
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
poroshenkovital
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
1 день
Должен был сделать работу и отправить ее часть сегодня утром, но пропал. Молчит и полная тишина. Ссылается на слабый Интернет, сидит онлайн, но молчит... Потерял 2 дня из-за него.
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