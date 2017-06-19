Платежный шлюз PayPal (C#)

Приветствую, колеги!

Нужен человек который имеет опыт работы с PayPal API, или же умеет хорошо читать документацию, понимать ее.

Задача:

Создать платежный шлюз. Это не обычная интеграция по приему патежей. Пользователю нашего сервиса , необходимо дать возможность использовать свой (пользовательский) PayPal аккаунт для приема платежей. То есть каждый юзер может ввести стой paypal email и начать прием платежей.

Пример подобного решения смотрите на скриншоте.

Более подробно при обсуждении.