Правки ModX Revo

Приветствую, колеги! Нужен человек который имеет опыт работы с PayPal API, или же умеет хорошо читать документацию, понимать ее. Задача: Создать платежный шлюз. Это не обычная интеграция по приему патежей. Пользователю нашего сервиса , необходимо дать возможность использовать ...
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Есть сайт на ModX Revo. На нем выводятся две таблицы. Нужно сделать фильтры по таблицам с множественным выбором. Как тут https://s.mail.ru/FY1F/NRBEWH8cH
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