Сделать так, что бы прописанный 301 редирект работал

Есть магазин на Битриксе. Вполне стандартный, без какого-то специфического функционала. Нужно сделать инструкцию для менеджера, который будет его вести. Максимально подробную, со скриншотами, можно с экранным видео и т.д. Что нужно отразить: - Управление контентом (создание, редактивание ...