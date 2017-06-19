После обновления коробки Битрикс перестал работать разработанный ранее функционал: -прокрутка ленты -индивидуальные отчеты -ограничение на отмечание времени сверх лимита -пропало ограничение на постановку задач сверх планового времени и без тега -изсенить состав меню Возможно будут другие задачи, важно внести изменения так, ...
Сделать так, что бы прописанный 301 редирект работал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
В htaccess прописанный 301 редирект не правильно работает
Пример строки оттуда:
Redirect 301 /9-informatsiya/66-chasto-zadavaemye-voprosy http://tt.evakuator116.ru/stati/faq/
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