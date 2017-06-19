Инструкция Битрикс

Есть магазин на Битриксе. Вполне стандартный, без какого-то специфического функционала. Нужно сделать инструкцию для менеджера, который будет его вести. Максимально подробную, со скриншотами, можно с экранным видео и т.д.

Что нужно отразить:

- Управление контентом (создание, редактивание и т.д.);

- Управление каталогом (категории, подкатегории, товары, производители);

- Управление способами оплаты и доставки;

- Скидки, промокоды и проч;

- Заказы;

- Резервные копии и проч служебные вещи, которые могут понадобится (разумеется, не лезем в шаблон и проч).

Для знающего специалиста - работы на пару часов как максимум. Рассматриваю предложения с явно указанными ценой и сроками.