Инструкция Битрикс

После обновления коробки Битрикс перестал работать разработанный ранее функционал: -прокрутка ленты -индивидуальные отчеты -ограничение на отмечание времени сверх лимита -пропало ограничение на постановку задач сверх планового времени и без тега -изсенить состав меню Возможно будут другие задачи, важно внести изменения так, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на Битриксе. Вполне стандартный, без какого-то специфического функционала. Нужно сделать инструкцию для менеджера, который будет его вести. Максимально подробную, со скриншотами, можно с экранным видео и т.д.
Что нужно отразить:
- Управление контентом (создание, редактивание и т.д.);
- Управление каталогом (категории, подкатегории, товары, производители);
- Управление способами оплаты и доставки;
- Скидки, промокоды и проч;
- Заказы;
- Резервные копии и проч служебные вещи, которые могут понадобится (разумеется, не лезем в шаблон и проч).
Для знающего специалиста - работы на пару часов как максимум. Рассматриваю предложения с явно указанными ценой и сроками.
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