Расписание приема клиентов специалистом javascript

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки271 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

javascript

Грубое описание

Расписание приема клиентов специалистом.

  • Вкладки - календарь, создание события, список специалистов.
  • Календарь - сверху даты и время, слева специалисты. Переключается на один день, три дня, неделю, месяц. Можно выбрать дату с помощью  выпадающего календаря. События могут растягиваться(resizable), передвигаться(draggable). Возможно удалить событие При клике на событие, можно отредактировать время, текст, дату.
  • Создание событие. В три шага. Первый - выбор специалиста. Второй - выбор клиента. Третий - выбор времени. События могут повторяться.
  • Список специалистов - возможность установить рабочий график. Добавить и удалить специалиста.
  • Возможность экспортировать события в гугл календарь.
Javascript
7 лет назад
denlao
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
codejs_pro
Игорь 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов(-3)
7 лет назад
$150
5 дней
В случае, если вы решили работать с этим фрилансером - Игорь Романюк codejs_pro, КРАЙНЕ рекомендую работать только через АРБИТРАЖ! + будьте готовы к тому, что если у него что-то не получится, то в КОНЦЕ срока он вас обвинит в том, что тех задание написано непонятно. К тому же вносит поправки в ваше тех задание в свою пользу, опять же, в КОНЦЕ срока исполнения. В тех задание особенно не вникает, советую все контролировать. + Два раза сдвигал сроки. В конце концов так и не сдал работу. Предоплату не вернул. Общение с ним возможно только по переписке, диалог в реальном времени организовать невозможно. Отвечает, когда ему удобно. Общение неконструктивно. Только обвинения, может выйти за границы приличия. От арбитража постфактум отказался. Так как условие начала арбитража - положить деньги на счет третьей стороне арбитру.
  • Похожие заказы

  • Доработка коробочной версии Bitrix24

    После обновления коробки Битрикс перестал работать разработанный ранее функционал:  -прокрутка ленты  -индивидуальные отчеты  -ограничение на отмечание времени сверх лимита  -пропало ограничение на постановку задач сверх планового времени и без тега  -изсенить состав меню  Возможно будут другие задачи, важно внести изменения так, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cпeциалиcт пo Zabbix

    несколько зaдач  1) настроить в шaблoне и мониторинге vmware oтобрaжение cвoбoдногo места нa датacторax в esxi  2) наcтpoить мoнитоpинг peйдов (Intel Rapid Storage нa ОС Windows, LSI нa vmware)  3) нaстрoить мoнитoринг хаcпoв (ключи 1с – алaдины и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пaрcинг caйтoв чеpeз Content Downloader

    Tрeбуeтcя cпaрсить информацию o прогpaммaх oбучения нa сaйте зapубeжнoгo унивeрcитетa. Прeдостaвим ссылки на cтpаницы cо cпискaми прoгpaмм, кoтopыe требуeтcя пapcить, a также образец зaпoлнения инфopмации в формaте csv  Работать нужнo чepeз пpогpамму Content Downloader:  1. вы настpаиваетe ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки ModX Revo

    Есть сайт на ModX Revo. На нем выводятся две таблицы. Нужно сделать фильтры по таблицам с множественным выбором. Как тут  https://s.mail.ru/FY1F/NRBEWH8cH

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Платежный шлюз PayPal (C#)

    $100

    Приветствую, колеги! Нужен человек который имеет опыт работы с PayPal API, или же умеет хорошо читать документацию, понимать ее. Задача:  Создать платежный шлюз. Это не обычная интеграция по приему патежей. Пользователю нашего сервиса , необходимо дать возможность использовать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать парсер под Google с распознаванием капчи

    Нужен парсер результатов поиска в Google на php с использованием проксей и распознаванием капч. Что хочу получить: 1 php файл в котором будет реализован класс с методом parse принимающий 3 параметра: - url вида https://www.google.com/search?q=Eyelash%20extensions%20Alachua&amp;hl=en&amp;source=hp&amp;gl=us&amp;pws=0&amp;num=100 - proxy в формате https://login:password@ip:port - ключ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсинг гео Яндекс.Карты

    $70

    Привет   Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта  [url=https://yandex.ru/maps]https://yandex.ru/maps[/url] по 15 городам Казахстана.   Спарсить нужно и сохранить в нужном формате.   Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие работы. Выбирать будем исходя из сроков ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад