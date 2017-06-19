Расписание приема клиентов специалистом javascript

В случае, если вы решили работать с этим фрилансером - Игорь Романюк codejs_pro, КРАЙНЕ рекомендую работать только через АРБИТРАЖ! + будьте готовы к тому, что если у него что-то не получится, то в КОНЦЕ срока он вас обвинит в том, что тех задание написано непонятно. К тому же вносит поправки в ваше тех задание в свою пользу, опять же, в КОНЦЕ срока исполнения. В тех задание особенно не вникает, советую все контролировать. + Два раза сдвигал сроки. В конце концов так и не сдал работу. Предоплату не вернул. Общение с ним возможно только по переписке, диалог в реальном времени организовать невозможно. Отвечает, когда ему удобно. Общение неконструктивно. Только обвинения, может выйти за границы приличия. От арбитража постфактум отказался. Так как условие начала арбитража - положить деньги на счет третьей стороне арбитру.