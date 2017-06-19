Расписание приема клиентов специалистом javascript

После обновления коробки Битрикс перестал работать разработанный ранее функционал: -прокрутка ленты -индивидуальные отчеты -ограничение на отмечание времени сверх лимита -пропало ограничение на постановку задач сверх планового времени и без тега -изсенить состав меню Возможно будут другие задачи, важно внести изменения так, ...
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Грубое описание
Расписание приема клиентов специалистом.
- Вкладки - календарь, создание события, список специалистов.
- Календарь - сверху даты и время, слева специалисты. Переключается на один день, три дня, неделю, месяц. Можно выбрать дату с помощью выпадающего календаря. События могут растягиваться(resizable), передвигаться(draggable). Возможно удалить событие При клике на событие, можно отредактировать время, текст, дату.
- Создание событие. В три шага. Первый - выбор специалиста. Второй - выбор клиента. Третий - выбор времени. События могут повторяться.
- Список специалистов - возможность установить рабочий график. Добавить и удалить специалиста.
- Возможность экспортировать события в гугл календарь.
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