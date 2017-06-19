Работа с МойСклад по JSON

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Добрый день!

Есть работающий проект битрикс+мойсклад. Мойсклад отказывается от поддержки xml - и теперь нужно некоторое (простое) взаимодействие перевести на JSON - это простановка цен, валют, отделов и т.п. 

7 лет назад
vg_abrisart
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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