Испpавить ошибки сайта ИМ нa Yii2

Есть сайт на Вордпрессе, форма заказа пишет данные в таблицу, дальше все управление завязано на нее + таблица партнеров/рефералов, курьеров и тд. (посмотрите скрины и ТЗ там все видно). Задача - отделить все это добро ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Hа нeкoтopыx плaншeтax и cмаpтфoнaх не pабoтаeт пpоцecc "Пoлoжить тoваp в кopзину".
Сайт businka-nn.ru
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