Yii2 переписать систему управления заказами

Есть сайт на Вордпрессе, форма заказа пишет данные в таблицу, дальше все управление завязано на нее + таблица партнеров/рефералов, курьеров и тд. (посмотрите скрины и ТЗ там все видно).

Задача - отделить все это добро от Ворпресса, чтобы заказы были на отдельном сервере с биллингом. Соотв. нужна миграция текущих данных и механизм приема новых заказов с сайта (json например).

А там уже будем развивать в более удобную систему для работы с заказами, генерация отчетов и тд.

Главное как можно быстрее отвязать это дело от сайта, чтобы он мог идти своей дорогой дальше. Вопросы жду в личку.