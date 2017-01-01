Yii2 переписать систему управления заказами

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на Вордпрессе, форма заказа пишет данные в таблицу, дальше все управление завязано на нее + таблица партнеров/рефералов, курьеров и тд. (посмотрите скрины и ТЗ там все видно).

Задача - отделить все это добро от Ворпресса, чтобы заказы были на отдельном сервере с биллингом. Соотв. нужна миграция текущих данных и механизм приема новых заказов с сайта (json например).

А там уже будем развивать в более удобную систему для работы с заказами, генерация отчетов и тд.

Главное как можно быстрее отвязать это дело от сайта, чтобы он мог идти своей дорогой дальше. Вопросы жду в личку.

6 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад