Разработка корссплатфоменной приложения – социальной игры

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Я ищу разработчика для своего проекта – игры между пользователями, где одни пользователи угадывают то, что загадали другие. Сейчас у меня есть полностью отрисованный мобильный дизайн ар Android устройства и ТЗ на функционал. Ищу человека или команду, которая возьмет на себя техническую часть и будет заинтересована не только в создании, но и в развитии проекта. В дальнейшем при его раскрутке, выступать в роли партнера и сооснователя.  

ТЗ и дизайн проекта можно посмотреть по ссылке: drive.google.com/open?id=... 

В качестве технологии рассматриваю HTML5 +JS+PostgreSQL. 

Что требуется от разработчика: 

1.Сделать сервер 

2.Сделать кросс приложение и выложить в сторы  

    a. Android 

    b. IOS 

3.Сделать веб-версию и выкатить в сторы 

Хотелось бы найти  

Бюджет разработки пишите сразу

Срок разработки: 30 дней.

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад