Разработка корссплатфоменной приложения – социальной игры

Я ищу разработчика для своего проекта – игры между пользователями, где одни пользователи угадывают то, что загадали другие. Сейчас у меня есть полностью отрисованный мобильный дизайн ар Android устройства и ТЗ на функционал. Ищу человека или команду, которая возьмет на себя техническую часть и будет заинтересована не только в создании, но и в развитии проекта. В дальнейшем при его раскрутке, выступать в роли партнера и сооснователя.

ТЗ и дизайн проекта можно посмотреть по ссылке: drive.google.com/open?id=...

В качестве технологии рассматриваю HTML5 +JS+PostgreSQL.

Что требуется от разработчика:

1.Сделать сервер

2.Сделать кросс приложение и выложить в сторы

a. Android

b. IOS

3.Сделать веб-версию и выкатить в сторы

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Бюджет разработки пишите сразу

Срок разработки: 30 дней.