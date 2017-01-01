Написать парсер php скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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нужно написать парсер для dle

1.  добавить в парсер квадратик для вставки ссылки  и кнопку спарсить  

2.  в квадратике должен вывести ссылку на странитсу а ссылка будеть в дополнителном поле в dle  то есть проста вывисти информатсию из  дополнителнова поле в квадратик и зделат возможность менять ссылки в квадратике  итд 

3. когда нажымаеш на спарсит то скрипт идет на страницу в доноре  типо   /atch_OnLine/Long-For-You.html      ив этой странитсе есть плейлист  он должен собрать все ссылки на видио и обработать  ссылки  напремер  вк видио отделно  ok.ru видио отделно и озвучки субтитры тоже отделны  и сохранить все ссылки в формате моего плейлиста в json файле 

4.  создать папку с названием id сериала и поместит плейлисты в эту папку в формате  serial_vk.json

5. скрипт должен уметь обновлять плейлисты по cron напремер в странтсе донора есть блок где выводитса новая серия проверять серий по этому блоку или по ссылкам итдкогда выйдет новая серия скрипть проверит и когда информатсия не совпадет то обновит плейлисть итд

6.  записать ссылку на папку в  дополнительное поле в бд    в формате  /komedii/playerLinks/2222/а  /2222/   должен быт id сериала  и название папки где будут находится плейлисты 

донор передам в лс пишите итд 

PHP
7 лет назад
vasily1
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад