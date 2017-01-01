Написать парсер php скрипт

нужно написать парсер для dle

1. добавить в парсер квадратик для вставки ссылки и кнопку спарсить

2. в квадратике должен вывести ссылку на странитсу а ссылка будеть в дополнителном поле в dle то есть проста вывисти информатсию из дополнителнова поле в квадратик и зделат возможность менять ссылки в квадратике итд

3. когда нажымаеш на спарсит то скрипт идет на страницу в доноре типо /atch_OnLine/Long-For-You.html ив этой странитсе есть плейлист он должен собрать все ссылки на видио и обработать ссылки напремер вк видио отделно ok.ru видио отделно и озвучки субтитры тоже отделны и сохранить все ссылки в формате моего плейлиста в json файле

4. создать папку с названием id сериала и поместит плейлисты в эту папку в формате serial_vk.json

5. скрипт должен уметь обновлять плейлисты по cron напремер в странтсе донора есть блок где выводитса новая серия проверять серий по этому блоку или по ссылкам итдкогда выйдет новая серия скрипть проверит и когда информатсия не совпадет то обновит плейлисть итд

6. записать ссылку на папку в дополнительное поле в бд в формате /komedii/playerLinks/2222/а /2222/ должен быт id сериала и название папки где будут находится плейлисты

донор передам в лс пишите итд