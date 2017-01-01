Создание сайта - информационный портал

Есть сайт на Вордпрессе, форма заказа пишет данные в таблицу, дальше все управление завязано на нее + таблица партнеров/рефералов, курьеров и тд. (посмотрите скрины и ТЗ там все видно). Задача - отделить все это добро ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Необходимо оценить и разработать сайт (информационныйресурс) со следующими пожеланиями:
Ресурс должен иметь современный вид по типу одностраничника.
Ресурс должен иметь вход в личный кабинет для возможностикомментирования записей.
Шапка сайта:
В верхней части узкий блок с логотипом, описанием ресурса (1предложение) + вход в личный кабинет. Данный блок должен прокручиваться про
скролле.
Следующий блок – горизонтальное меню с выпадающим «подменю»нескольких уровней.
Страница:
Под шапкой страница состоит из 2-х частей: слева – широкая частьдля статей. Справа – узкая, для размещения баннеров.
В конце каждой статьи необходима возможность дать оценкупользователя + ссылки на социальные сети.
Подвал:
Карта сайта с ссылками на основные страницы меню, ссылка «политикаконфиденциальности»» и иконками социальных сетей.
Отдельно необходима стоимость создания реферальной программык данному ресурсу.
Вопрос: что можно добавить на ресурс, для того, чтобы он «шелв ногу со временем.
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