Создание сайта - информационный портал

Доброе время суток!

Необходимо оценить и разработать сайт (информационныйресурс) со следующими пожеланиями:

Ресурс должен иметь современный вид по типу одностраничника.

Ресурс должен иметь вход в личный кабинет для возможностикомментирования записей.

Шапка сайта:

В верхней части узкий блок с логотипом, описанием ресурса (1предложение) + вход в личный кабинет. Данный блок должен прокручиваться про

скролле.

Следующий блок – горизонтальное меню с выпадающим «подменю»нескольких уровней.

Страница:

Под шапкой страница состоит из 2-х частей: слева – широкая частьдля статей. Справа – узкая, для размещения баннеров.

В конце каждой статьи необходима возможность дать оценкупользователя + ссылки на социальные сети.

Подвал:

Карта сайта с ссылками на основные страницы меню, ссылка «политикаконфиденциальности»» и иконками социальных сетей.

Отдельно необходима стоимость создания реферальной программык данному ресурсу.

Вопрос: что можно добавить на ресурс, для того, чтобы он «шелв ногу со временем.