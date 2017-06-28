Есть сайт на Вордпрессе, форма заказа пишет данные в таблицу, дальше все управление завязано на нее + таблица партнеров/рефералов, курьеров и тд. (посмотрите скрины и ТЗ там все видно). Задача - отделить все это добро ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести правки в самописный сайт (php/mysql). Подробности вышлю на почту.
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