Внести правки в самописный сайт

Веб-программированиеЗавершен14 заявок205 просмотров
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Необходимо внести правки в самописный сайт (php/mysql). Подробности вышлю на почту.

7 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
25 дней назад
Выбранный исполнитель
AndrewH
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
4 дня
Проект выполнен профессионально и в сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
На редкость грамотное ТЗ. Оплата моментальная. Рад сотрудничеству.