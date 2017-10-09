Переход с xml на json в проекте bitrix+мойсклад

$220
Веб-программированиеЗавершен1 заявка198 просмотров
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Нужно переписать на JSON взаимодействие битрикс-мойсклад, которое сейчас выполняется через XML для сайта abrisart.com. Задача "повторить как есть сейчас все, что делается через xml во взаимодействии с МойСклад".

7 лет назад
vg_abrisart
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$220
10 дней
Работа выполнена с очень формальным подходом. Возникшие в процессе нюансы не учтены.
Изначально была поставлена задача с гораздо меньшим объёмом работ. При этом за эту задачу взялся со всего фриланса только я один и успешно выполнил её за очень скромную цену. Тем не менее получил от него весьма нелестный отзыв.