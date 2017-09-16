Задачки по Opencart

$33
Веб-программированиеЗавершен6 заявок215 просмотров
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Добрый день

 Вот такая задача https://yadi.sk/d/5cMv7XUl3MHJEK

OpenCart
6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
agrushin
Андрей 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
29 отзывов(-2)
6 лет назад
$33
3 дня
Хороший исполнитель, все сделал хорошо, будем работать дальше
Присоединяюсь к предыдущим отзывам, отличный заказчик!