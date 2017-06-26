Сделать правки на вордпрессе

Добрый день Вот такая задача https://yadi.sk/d/5cMv7XUl3MHJEK
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно вывести кнопку в шапку - запись на онлайн консультацию.
2. Вывести еще одну услугу сюда - http://clinica.nsk.ru/?cat=65
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