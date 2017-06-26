Сделать правки на вордпрессе

Веб-программированиеЗавершен7 заявок207 просмотров
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7 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
siterrier
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Качественно и быстро сделал правки. Даже подправлять ничего не пришлось!
Все прошло как и должно. Заказчик надежный, приятно работать!