Поправить сайт на drupal (Верстка)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Сайт www_zholsapa_kz

1. В казахской версии сайта посыпались блоки, их нужно сделать ровными, как в русской, верно?

2. Также в казахской версии сайта исчезла нижняя часть сайта - подвал, серая, ее надо вернуть.

3. В английской и русской версиях логотипы клиентов вылезли за рамки, плюс блок слишком высокий, его надо поуже, чтобы не было пустоты так много.

Drupal
9 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$25
1 день
Спасибо большое! Помог исправить проблемы на сайта на CMS drupal
все оплачено согласно цене проекта
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