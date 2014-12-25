Поправить сайт на drupal (Верстка)

Сайт www_zholsapa_kz

1. В казахской версии сайта посыпались блоки, их нужно сделать ровными, как в русской, верно?

2. Также в казахской версии сайта исчезла нижняя часть сайта - подвал, серая, ее надо вернуть.

3. В английской и русской версиях логотипы клиентов вылезли за рамки, плюс блок слишком высокий, его надо поуже, чтобы не было пустоты так много.