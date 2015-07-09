Здравствуйте. Так как мой программист потерялся, выкладываю задание здесь. Необходимо поменять элементы оформления сайта на новогодние, они уже залиты на фтп, но на всякий случай вот архив: http://yadi.sk/d/DBzmA6us1SHAC Сайт на самописном движке SiteX7 ...
Создание интернет сервиса с Аукционной системой покупок
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Требуется создание сайта под ключ, с тендерной системой покупок
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