Отредактировать скрипт на сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://lr001.ru

Сверху "Авторизация".

При клике на ссылку Логин / Пароль и попытке ввести данные, форма скрывается. Вообще всплывающая форма работает как-то не нормально. Необходимо настроить адекватность формы входа на сайт.

Сроки: сегодня (22.12.2014)

Цена: 300 руб.

9 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Поменять стили оформления

    Здравствуйте. Так как мой программист потерялся, выкладываю задание здесь. Необходимо поменять элементы оформления сайта на новогодние, они уже залиты на фтп, но на всякий случай вот архив: http://yadi.sk/d/DBzmA6us1SHAC Сайт на самописном движке SiteX7 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить сайт на drupal (Верстка)

    Сайт www_zholsapa_kz 1. В казахской версии сайта посыпались блоки, их нужно сделать ровными, как в русской, верно? 2. Также в казахской версии сайта исчезла нижняя часть сайта - подвал, серая, ее надо вернуть. 3. В ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать лендинг по шаблону

    $10

    Тех задание 5 1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА 2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался 3)Эту строку текста в блоке «Почему у нас» заменить на этот текст: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вывод курса валют через API

    Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот. Надо выводить курс доллара к рублю. Данные брать из этих, или любых других источников: https://openexchangerates.org/signup/free http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это: - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание веб портала на Perl или Python.

    Задача по программированию: Разработать простой веб-портал, позволяющий небольшому коллективу обмениваться документами и менеджерам проводить административный учёт. Разработан на сервер-сайд, то есть процессы, задействующие системные ресурсы, исполняются по максимальной возможности на сервере, а браузер получает минимальный статический гипертекст. Для внедрения программного ...

    PythonPerl
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магазин на Prestashop

    Нужно поставить магазин на движок Prestashop и натянуть дизайн. Дизайн уже готов и сверстан, но не как шаблон, обычная верстка. Обязательно наличие примеров работы с данным движком. Пишите бюджет на разработку.

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад