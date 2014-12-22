Отредактировать скрипт на сайте

Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот. Надо выводить курс доллара к рублю. Данные брать из этих, или любых других источников: https://openexchangerates.org/signup/free http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это: - ...