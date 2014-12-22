Отредактировать скрипт на сайте

Требуется создание сайта под ключ, с тендерной системой покупок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://lr001.ru
Сверху "Авторизация".
При клике на ссылку Логин / Пароль и попытке ввести данные, форма скрывается. Вообще всплывающая форма работает как-то не нормально. Необходимо настроить адекватность формы входа на сайт.
Сроки: сегодня (22.12.2014)
Цена: 300 руб.
- Похожие заказы
- $10000Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Так как мой программист потерялся, выкладываю задание здесь. Необходимо поменять элементы оформления сайта на новогодние, они уже залиты на фтп, но на всякий случай вот архив: http://yadi.sk/d/DBzmA6us1SHAC Сайт на самописном движке SiteX7 ...Завершен9 лет назад
Сайт www_zholsapa_kz 1. В казахской версии сайта посыпались блоки, их нужно сделать ровными, как в русской, верно? 2. Также в казахской версии сайта исчезла нижняя часть сайта - подвал, серая, ее надо вернуть. 3. В ...Завершен9 лет назад
- $10
Тех задание 5 1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА 2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался 3)Эту строку текста в блоке «Почему у нас» заменить на этот текст: ...Завершен9 лет назад
Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот. Надо выводить курс доллара к рублю. Данные брать из этих, или любых других источников: https://openexchangerates.org/signup/free http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это: - ...Завершен9 лет назад
Задача по программированию: Разработать простой веб-портал, позволяющий небольшому коллективу обмениваться документами и менеджерам проводить административный учёт. Разработан на сервер-сайд, то есть процессы, задействующие системные ресурсы, исполняются по максимальной возможности на сервере, а браузер получает минимальный статический гипертекст. Для внедрения программного ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Здравствуйте, необходимо запрограммировать форму на Joomla. Подробности в личку.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт-магазин с интеграцией 1С. Все расписано в ТЗ. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в 1СВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Изменился шаблон сайта с которого парсер брал информацию в итоге не копируется текст и картинка. Нужно доработать скрипт.Завершен9 лет назад
Нужно поставить магазин на движок Prestashop и натянуть дизайн. Дизайн уже готов и сверстан, но не как шаблон, обычная верстка. Обязательно наличие примеров работы с данным движком. Пишите бюджет на разработку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад