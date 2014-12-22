Доработать javascript

Нужно доработать скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный но инструкция в исходнике для DLE. Открыт для других идей относительно задания. Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам.

От вас пожалуйста стоимость и сроки.