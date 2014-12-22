Массовая загрузка фотографий

http://vasha-kartina.ru/balzakovsky_portret.html

Необходимо сделать, чтобы фотографии загружались в фотогалерею массово, т.к.в dle нужно прописывать путь к каждой фотографии вручную, что очень долго когда фотографий очень много.

Например, выбрать папку с фотографиями на сервере, и оттуда автоматически загрузятся все фото на страницу фотогалереи, и таким же образом загружались полномасштабные фото, которые открываются при наведении на миниатюры фотогалереи.

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